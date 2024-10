Ana Pusovnik tik pred letom iz Pariza doživela šok: izvedeli smo, kaj se je zgodilo (FOTO)

Vplivnica Ana Pusovnik je te dni s svojim partnerjem Saškom in sinom Tajem preživela v romantičnem Parizu. Na njenem instagramu tako ne manjka čudovitih fotografij iz francoske prestolnice, a ob odhodu domov še zdaleč ni bilo vse tako pravljično ...

Kot je Ana razkrila sledilcem, je izgubila potne liste. Da jih nimajo, so ugotovili nekaj ur pred načrtovanim letom.

Zagato so reševali na veleposlaništvu. FOTO: Zaslonski posnetek/instagram

Izgubili so potne liste. FOTO: Zaslonski posnetek/instagram

Ko sta obupala, so odšli na policijo

Ano smo vprašali, kaj točno se je zgodilo in kako so rešili zagato. Kot pravi, sta šest ur pred letom ugotovila, da potnih listov ni nikjer. »Trikrat sva obrnila prtljago, sobo, vse. Ni jih nikjer. Kot da so se pogreznili v zemljo,« nam je dogajanje opisala Pusovnikova. Ko sta obupala nad iskanjem, sta odšla na policijo, kjer so prijavili izgubo dokumentov. Nato so se odpravili na slovensko veleposlaništvo v Parizu, kjer so jim uredili začasne potne liste. K sreči so pravočasno vse uredili.