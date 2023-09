Ob 90-letnici NK Korotan tekma za dober namen

Ko gre za dober namen, so nogometaši in glasbeniki vedno poleg. Tudi tokrat je bilo tako. Minuli vikend je ekipa Humanih zvezdic (klub nogometnih legend) zaigrala na humanitarnem spektaklu ob 90-letnici Nogometnega kluba Korotan. »Ideja je nastala že januarja, ko sem med okrevanjem obiskal prijatelja in nekdanjega nogometaša Korotana Roberta Zeca. Mišljeno je bilo kot njegova poslovilna tekma, toda želel si je dogodek z nekdanjimi soigralci,« o dogajanju na Prevaljah pove organizator Nani Matjašič.

Prvi udarec s sredine je izvedel domači župan Matic Tasič.

Zaradi poplav, ki so pred dobrim mesecem prizadele Slovenijo, je tekma dobila še dobrodelno noto. »Z Robijem sva večino predpriprav opravila sama, kasneje, ko smo idejo dodelali, pa skupaj s Humanimi zvezdicami, ki jih vodim že od leta 2005, z nekaterimi nekdanjimi nogometaši, NK Korotan in občino Prevalje, z županom Maticem Tasičem na čelu. Projekt je dobil prav tisto, kar smo si vsi želeli, in da je uspel, imajo zasluge prav vsi vpleteni,« doda Matjašič.

Tudi 14 nekdanjih reprezentantov

Za NK Korotan Legende so igrali: Robert Sraga, Alfred Jermaniš, Peter Breznik, Ivica Pešič, Simon Pirc, Osman Begič, Nenad Toševski, Žikica Vuksanovič, Kristijan Švab, Mladen Stojanovič, Andrej Struna, Goran Jolič, Anton Usnik, Sami Dobreva, Peter Šumnik, Zlatko Čerimovič, Boštjan Damiš, Luka Vidmar, Marko Ažman, Samo Vidovič, Matej Vidovič, Roman Plesec, Dejan Stefanovič, Mihael Bukovec, Peter Stočko, Boštjan Grizold, Niko Podvinski, Uroš Plaznik in Robert Zec, vodil jih je trener Toni Tomažič.

Spektakel na Prevaljah je uspel.

V dresu Humanih zvezdic in nogometnih legend (skupaj kar 14 nekdanjih reprezentantov) pa so sodelovali Aleksander Šeliga, Martin Pregelj, Ermin Rakovič, Anton Žlogar, Gregor Židan, Muamer Vugdalič, Miha Golob, Marinko Galič, Borut Semler, Amir Karič, Juninho, Almir Sulejmanovič, Ramiz Smajlovič, Joviša Kraljevič, Igor Perkovič, Lovro Sadek, Simon Sešlar, Gorazd Ademovič, Milan Pečovnik - Pidži, Oskar Drobne, Sani Trgo, Slaviša Stojanovič, Nastja Čeh in Nani Franc Matjašič, trener je bil Bojan Prašnikar. Glavni sodnik je bil Drago Kos, pomočnika Jani Prednik in Jozi Močivnik.

Himno pred začetkom je zapel dvakratni udeleženec Evrovizije Omar Naber, začetni udarec pa je izvedel župan Tasič. Zbralo se je precej gledalcev, s prostovoljnimi prispevki so zbrali 3800 evrov. Sredstva gredo tistim, ki so med poplavami utrpeli veliko škodo. Akacija še ni končna, trajala bo do 15. septembra, na dražbi so namreč dresi obeh ekip in žoga s podpisi vseh omenjenih legend. Sredstva gredo otroškemu oddelku bolnišnice v Slovenj Gradcu. »Odlično! Dogodek nam je v celoti uspelo izpeljati tako, kot smo si želeli: poln stadion, vrhunska igralska zasedba, izjemni navijači in fantastično vzdušje,« je po koncu tekme v imenu organizatorjev povedal Matjašič.