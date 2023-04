Razvpita Slovenka razkrila, ali seksa med nosečnostjo: »Se da vse prilagodit«

Kot smo poročali pred časom, sta udeleženka šova Sanjski moški, ki zdaj služi denar z goloto na spletu, Ana Pusovnik in njen partner Saško Taks, sicer direktor koroškega podjetja Graplas d.o.o., nedavno razkrila, da pričakujeta fantka. Ana ima predviden rok poroda 7. julija, in čeprav nosečnost ni bila načrtovana se je veseli.

Ob tem je nedavno odgovarjala na vprašanja sledilcev na družabnem omrežju. Ena od sledilk je tako dejala, da je nedavno zanosila in je Ano povprašala, kako je pri njej glede seksa v tem času. Jo je minilo poželenje, ali je vse tako, kot je bilo prej.

No, Ana ji je pojasnila, da je bilo prve tri mesece nosečnosti brez sprememb, a čeprav ji je zdaj malce težje, ji je spolnost pomembna, ker »naju zbližuje in sprošča in se da vse prilagodit«.

Vprašanje sledilke in Anin odgovor. FOTO: Zaslonski Posnetek, instagram

Za konec pa je dodala še, da če spolnosti zdravnik ne odsvetuje med nosečnostjo, je to zelo dobro za partnerski odnos.