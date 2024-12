Zmagovalec Kmetije Tim za Slovenske novice: »Nisem ponosen, da sem zavajal Nušo«

Sinoči smo po 69 oddajah, v katerih se je za glavno nagrado 50.000 evrov borilo 20 udeležencev, dobili velikega zmagovalca resničnostnega šova Kmetija. To je, kot smo že pisali, postal 23-letnik z Vranskega Tim Novak, ki se je tokrat v kmečkih opravilih in drugih izzivih pomeril že drugič.

Poskrbel je za nemalo škandalov, kakšno solzo, pa tudi veliko smeha. Že sinoči je po zadnjem dvoboju priznal, da sta ga skozi oddajo gnala »sebičnost in pohlep«, česar niti ni skrival. Je bil pa kljub temu na zmago zelo ponosen, je povedal za Slovenske novice in odgovoril še na nekaj dodatnih vprašanj.

Kako se počutite ob zmagi? Ste jo pričakovali?

Na zmago sem zelo ponosen, občutek je neopisljiv in res je to vrhunec v mojem življenju. Zmago sem pričakoval od samega začetka, kar se je tudi videlo čez celotno sezono Kmetije, prišel sem pripravljen in to je bil ključ do uspeha.

Kako boste porabili glavno nagrado?

Glavno nagrado bom porabil za svoj salon, kjer delam piercinge, in tudi za video vsebine, ki jih ustvarjam na socialnih omrežjih. Veliki del pa bo šel na banko, saj bom denar varčeval, da bom lahko izkoristil kakšno priložnost, ko se bo pojavila.

Kako komentirate očitke, da ste do zmage prišli zgolj s taktiko in pomočjo Anje in Tamare?

Tamara in Anja sta mi olajšali pot do zmage, ne bi pa rekel, da sem zaradi njiju zmagal, saj s celim srcem verjamem, da bi zmagal tudi, če njiju notri ne bi bilo.

Se vam zdi pošteno, da ste Nušo izkoristili na poti do zmage? Več kot očitno se je dekle zaljubilo ...

Na to, da sem Nušo zavajal, nisem ponosen, vse bi dal, da se to ne bi zgodilo, saj ne bi imelo posledic v poteku igre, ampak v Kmetijo sem prišel sam in sam sem tudi odšel.

Ste s kom od nekdanjih sotekmovalcev še v stikih?

V stilu sem z Nikom, Žigo, Tamči, Anjo, Polono in Lauro.

Vam je Tina oprostila vaš skok čez plot v šovu?

S Tino sva zgladila vse. Je bilo težko, ampak sva šla preko tega in zdaj sva srečna skupaj.