Tim na Kmetiji živčen do konca:»Srce mi razbija, ko jo gledam, ko prihaja«

Letošnja deseta sezona šova Kmetija je že v prvih oddajah postregla s kupom presenečenj. Konec prvega tedna je bil tako na kmetiji zelo napet in dramatičen. Družine so si po svojih najboljših močeh trudile, da bi se kar najbolje predstavile gospodarici Nadi in zmagali s tedensko nalogo.

Zmaga bo za eno izmed njiju pomenila, da bosta morali v areno dvobojevalki iz sosednje družine, poleg tega si bo priborila še življenje v hiši in posebno nagrado.

Tim Novak, ki se kot glava družine želel dokazati, je postal zelo nervozen: »Jaz sem cel živčen, srce mi razbija, ko jo gledam, ko prihaja dol. Zdi se mi, da smo vse naredili, ampak Nada je zelo stroga, tako da se mi zdi, da bo nekaj našla.«

Pravi boj pa se je odvijal na trgu, kjer je Nada degustirala meni obeh družin, primerjala izdelke in jih ocenjevala. Odločitev ni bila lahka.

Boj je temeljil na znanju. FOTO: Voyo, zaslonski posnetek

Kdo bo zmagal in vodil družino naslednji teden?

»Letos na kmetiji velja novo pravilo,« je razložila Natalija in dodala: »V družini, ki zmaga v tedenski nalogi, si mora glava družine svoj klobuk priboriti. Medtem ko si bil sedaj ti Tim tukaj v areni, ti je tvoja družina izbrala nasprotnika,« je povedala in dodala, da bo njegov dvobojevalec Kristijan.

Na kmetiji so letos uvedli nova pravila. FOTO: Voyo, zaslonski posnetek

Znanje ima moč

Boj bo letos temeljil na znanju, je nadaljevala Natalija. Ko je njene besede zaslišal Tim, se je zamislil. »Počutim se zelo 'zmatranega'. Vem, da bom imel v poligonu veliko prednost, ko pa pride do pratike, bom pa 'pogrnil',« je bil mnenja.

In imel je prav, saj ga je v dvoboju znanja premagal Kristijan in tako postal nova glava družine. S tem si je tudi priboril imuniteto v drugem tednu. Tim pa mu je moral predati klobuk. In to ni storil nič kaj zlahka, ampak kar malce jezno.

Postal je nova glava vijolične družine. FOTO: Voyo, zaslonski posnetek

