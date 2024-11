Marcel brez dlake na jeziku: kaj sta Tim in Nuša počela v gozdu?

Po izpadu iz Kmetije Marcel Verbič odkrito priznava, da bi se z veseljem srečal s Timom v boksarskem ringu, saj naj bi med njima ostalo še nekaj neporavnanih računov. Razkril je tudi, da gledalci niso videli prav vsega, kar se je dogajalo v oddaji. »Če ne v hiši, pa sta Tim in Nuša izginila v gozd,« je hudomušno pripomnil, s čimer je v 5. epizodi spletne oddaje Cela štala namignil na njune skrivnostne trenutke stran od kamer.

Na komentatorskem mestu so Alen, Teja in Matic preučevali tudi taktiko Maje in Nika, ki po Marcelovem izpadu še vedno obvladujeta družino Triler. Matic meni, da se jima obeta težak teden, saj je »klan razbit«, a kljub temu napoveduje, da bo Nik ostal vodja družine, Majo pa kmalu čaka nova arena.

Dogajalo se je marsikaj

Teja in Alen sta ob Majini zmagi navdušena nad možnostjo, da bi zmago letos ponovno osvojila ženska. Ob tem izpostavljata Tjašo, ki jo opisujeta kot izjemno vzdržljivo in fizično pripravljeno, zato ima po njunem mnenju možnosti premagati vsakogar.

»Ne bi rad delal težav, a bom čisto iskreno povedal, kako sem sam dojel stvar. Hotel sem jima dobro, posebej Nuši - da naj pazi, kaj dela, da ima Tim doma punco,« pravi in dodaja, da jo je opozoril, da se v tej situaciji lahko opeče.

Marcel Verbič. FOTO: Pop Tv, Kmetija

»Ona je smatrala to kot neko nesramno osvajanje,« meni Marcel. »Dogajalo se je marsikaj, če ne v hiši, pa sta šla kam ... V gozd, neznano kam,« je razkril.

V oddaji Cela štala so se dotaknili tudi Marcela in Marjane ter njenega nezaupanja do njega, a Marcel je poudaril, da bi jo prej zaščitil kot ogrozil: »Marjanca, veste, da sem vas imel rad, nikoli vam ne bi ničesar naredil,« je zagotovil.

