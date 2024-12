Poglejte, kako so skoraj padle batine v Kmetiji: »Pa ti si govno. On je zate Tito« (VIDEO)

Tik pred finalno areno se na posestvu odvija prava drama. V resničnostnem šovu Kmetija je zelo vroče in dramatično, za razgreto ozračje so poskrbele še bolj razgrete glave tekmovalcev na nocojšnjem prizorišču dogajanja. Pogajanja glede izbire parov finalistov, ki se bodo pomerili za tri mesta v superfinalu, se bodo nadaljevala.

Nik Triler bo izgubil podporo Laure Beranič, vrstili se bodo prepiri, porota pa bo odkrila trojico parov, ki se bodo pomerili za mesta v superfinalu. Toda Nik bo izkoristil jokerja.

Tim Novak FOTO: Zaslonski posnetek Pop Tv

Prišlo bo do vroče krvi med Nušo Šebjanič in Jasminom Cerićem. V vročem prepiru pa sta se sporekla tudi blondinec Boris Vidovič, ki je del porote, in brani Nika. Slednji in Tim Novak sta med finalisti. Padle bodo težke besede, Boris je čez mizo napadel Tima: »On je govno? Pa ti si govno, prijatelj. On je zate Tito, prijatelj. Kaj, kaj si ti? Bova videla čez par dni, a ti misliš, da je mene strah?«

»A, pa dej, kaj pa boš?« mu je nazaj zabrusil Tim.

