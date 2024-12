Zmagovalec Kmetije je Tim Novak! »Če je treba, grem tudi čez trupla«

Po treh mesecih napetega, presenečenj polnega in na trenutke šokantnega dogajanja se je zaključila 11. sezona resničnostnega šova Kmetija. Udeleženci so se naučili marsičesa, stkala so se prijateljstva, tudi kakšna iskrica je preskočila, na koncu pa je eden od začetne dvajseterice domov odšel bogatejši za kar 50.000 evrov.

To ni bil nihče drug kot Tim Novak. V superfinalu se je pomeril z Nikom Trilerjem in Stanislavom Travnikarjem ter na koncu presenetil vse, ko je sotekmovalca tudi premagal. Nik je namreč skozi vseh 69 oddaj s sotekmovalci zvito manipuliral, Stanislav pa je dokazal, da je res pravi kmet, ki obvlada vsa kmečka opravila. Tim je bil medtem tisti, ki sta ga skozi sezono gnala sebičnost in pohlep, tega nikoli niti ni skrival, je pa priznal, da danes na to ni ponosen.

Jutri na slovenskenovice.si ne zamudite pogovora z letošnjim zmagovalcem Kmetije Timom Novakom.

Ko si nekaj zapiči v glavo, gre do konca

»Brez pohlepa in sebičnosti ne moreš priti do zmage. Nisem ponosen na svoja dejanja na Kmetiji, sem pa ponosen, da sem zmagal. Skozi celotno sezono sem imel niti v svojih rokah, počutil sem se kot vladar, ker mi nihče ni mogel nič! Dvakrat sem sicer vmes hotel vse poslati v tri krasne, spakirati in oditi domov; še dobro, da nisem in sem vztrajal do konca. Imel sem cilj in dosegel sem ga. Domači niso bili presenečeni nad mojo zmago, saj vedo, da ko si nekaj zapičim v glavo, grem do konca, tudi čez trupla, če je treba,« je po zmagi povedal 23-letnik, ki se je za glavno nagrado na Kmetiji potegoval že lani, a se mu je za las izmuznila iz rok.