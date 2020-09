Werner se je spet oglasil, pred tem pa pel na zabavi (VIDEO)

Slovenski glasbeniki, kulturniki, umetniki, povezovalci prireditev so med tistimi, ki so zaradi koronakrize bržčas ob največ prihodkov. Velikih dogodkov ni, množičnih zabav in koncertov prav tako ne. Hkrati je tudi res, da so honorarji za nastope glasbenikov na prireditvah in zasebnih zabavah tudi v Sloveniji vrtoglavi, a kljub temu mnogi tarnajo, da so porabili že vse svoje prihranke. Tako v Sloveniji kot tujini je vedno več tovrstnih pričevanj.Da pa se zabave vračajo, kažejo objave na družbenih omrežjih. Med drugim je tudiobjavil video, kako prepeva v neki dvorani, številni ljudje pa plešejo in se družijo.Spomnimo, v Sloveniji je nošenje mask v zaprtih javnih prostorih obvezno, če ni upoštevane 1,5 metra fizične razdalje. V torek je sicer vladni govorecdejal: »Opažamo, da so predvsem različne zabave, pikniki in obletnice ter pogrebi eden glavnih virov hitrega širjenja okužb . Vnovič zato vse državljanke in državljane in tiste, ki bivajo pri nas, pozivam k upoštevanju omejitev glede zbiranja. Le tako bomo lahko zamejili širjenje okužbe.«Priljubljeni pevec Werner je velik kritik ukrepov slovenske stroke in vlade, da bi zajezili virus sars-cov-2. Tako se je spet oglasil in med drugim zapisal:»Čedalje več ljudi se prebuja predvsem ljudi iz STROKE...in ja Werner končno ne bo "Dr. Werner"Že 6 mesecev poskušam prebuditi ljudi in jih poskušam upozoriti na nekorektno poročanje medijev... stroke NIJZ,vladajočih, ki so do sedaj naredili toliko kontradiktornih potez, da jim enostavno ni več za zaupati. In tukaj je stroka, ki ji je na prvem mestu Hipokratova prisega.Hvala Dr.Uroš Dobnikar, da ste se izpostavili..poleg Dr.Vladimirja Pirnata in Mihe Avberška...in sledite svojemu srcu in razumu ...in, ker vam ni vseeno za ljudi VSE STE POVEDALI V ČLANKU.....BODITE VZOR TUDI DRUGIM Delite,da prebudimo čim več ljudi predvsem pa tiste FB PACIENTE, ki jih "Dr. WERNER" ni uspel prepričati, da niso ugroženi od Covid-a 19 ampak od bolezni, ki je veliko hujša od korone OVČJE GRIPE. Zdravilo za ovčjo gripo: "VKLOPI RAZUM".«Ni pa ne prvi in ne zadnji, ki se oglaša, češ da je vse skupaj larifari in da virus sars-cov-2 sploh ni nevaren. Tako sta mnogo prahu dvignila t. i. vplivnežin pevka. Svoje mnenje jima je povedala Oriana Girotto in dejala, da bi bilo treba takim izdati račun, če do česa pride