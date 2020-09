Po nedelji spet več okužb z novim koronavirusom

Po neuradnih, a zanesljivih informacijah Dela so v ponedeljek potrdili 78 primerov novih okužb z novim koronavirusom. Podatka o številu opravljenih testov in hospitaliziranih osebah z boleznijo covid-19 vlada še ni posredovala. V nedeljo se je število ljudi, ki potrebujejo zdravljenje v bolnišnici. Takih je bilo v nedeljo že 40 (v soboto 33), od tega jih je bilo devet na intenzivni negi (dan prej pa sedem). Covid 19 ni zahteval novih smrtnih žrtev.Zaradi slabše epidemiološke slike v Sloveniji bo vlada na današnjem koalicijskem vrhu razpravljala tudi o ukrepih za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom. Minister za zdravjeje v ponedeljek dejal, da bodo poskušali več narediti na področju upoštevanja ukrepov. »Več je treba delati pri prepričevanju in promociji, da so ukrepi koristni, utemeljeni, da delujejo tudi v drugih državah. Samo s kaznimi na moremo prepričati ljudi,« je dejal.Vodja svetovalne skupineje potrdila, da morebitno zaostrovanje ukrepov še ni na mizi in da je »v prvi vrsti pomembno dosledno izvajanje že uveljavljenih ukrepov«. Pri tem je kot pomembno ocenila delo inšpekcije. Spomnila je, da so številne države pri nadzoru nad izvajanjem ukrepov poklicale na pomoč policijo in vojsko.Več sledi ...