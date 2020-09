Jezna Oriana Potrču in drugim: Če se to zgodi, vam izstavim račun

Kar nekaj znanih Slovencev se je oglasilo, češ, da je t. i. koronakriza le »nateg« in da pristojne institucije zavajajo. Spomnimo na izjave TV-voditelja Marka Potrča, ki pravi, da je govoril z mnogimi strokovnjaki o virusu in da ni tako, kot trdi naša stroka ... Pa pevca Wernerja Brozovića, ki je močno kritičen do ukrepov vlade zaradi virusa sars-cov2. In pevkeZdaj se je iz druge perspektive oglasila TV-voditeljice, ki je jezna na t. i. vseznalce, ki vedo več kot infektologi, epidemiologi, zdravniki itd. Zapisala je: »Hvala vsem znanim in manj znanim Slovencem, ki za pridobitev popularnosti dejansko prispevajo k rasti okužb. Lahko bi svojo 'revolucijo' tiho speljali in dejansko ne nosili mask (čeprav, roko na srce, koliko minut na dan nosite te famozne maske? Mogoče 10min v trgovinah? 2min na fitnesu na vhodu? In zaradi tega vsa ta revolucija? Kje ste pa bli, ko so se pojavili resni problemi??). A, ne, vaša misija je razširiti to dejanje, druge prepričati naj vas posnemajo. Ker najlažje je slediti populističnim valom in ovci govorit, naj ne bo ovca, da se bo pametnejša počutila. In, čestitam, ljudje vas dejansko poslušajo, še nikoli niste imeli toliko lajkov pod svojimi posti, bravo. Namesto, da bi bilo konec, ne, se zadeva širi. Korak naprej za vašo kariero, korak nazaj, za vse naše, če se spet vse zapre, če nas druge države izključijo. No, če se to zgodi, vam pošljem račun. Ker ste si prevzeli odgovornost.«