Vroče: ste videli, kako na pol naga Zala Đurić recitira poezijo? (VIDEO)

Zala, hči igralcev Branka Đurića in Tanje Ribič, je vse uspešnejša v filmskem svetu, že nekaj let pa se ukvarja pa se tudi s pisanjem pesmi. Za recitacijo svoje poezije pa si je izbrala zelo zanimiv način. Zavita le v belo odejo, pod katero najverjetneje ni imela nič, je recitirala eno od svojih pesmi.

Posnetek je seveda naletel na ogromno odobravanje med Zalinimi sledilci.

In kaj je želela sporočiti z takšnim recitiranjem poezije? Takole pravi: (nelektorirano)

»Točno šest let je minilo od izida moje prve pesniške zbirke. Na to zgodnje ponedeljkovo jutro sem šla brat, kar sem pisala takrat. In moram reč, da če takrat nisem vedela zakaj sem zbirki namenila naslov Zbrka poezije, zdaj vem. Zato, ker nisem bila nič drugega, kot ena lepa, blesava zbrka. Pogumna, goreča, izgubljena v iskanju ljubezni. Izgubljena zato, ker sem jo iskala zunaj sebe. Tega se takrat nisem zavedala, naslov sem pač, tako kot preostali del tega dela, skanalizirala. Vse mi je šlo tako zlahka. In kar je zlahka, je ponavadi prav. Sila ni bogu mila. Folk me je spraševal: "od kod ti pogum," "pa ne boš kar v tisk dala nečesa, kar si napisala pri šestnajstih, ne bi premislila malo..." Hvala bogu, sem poslušala sebe in obrestovalo se je. Odzivi so bili (in še vedno so) nad vsemi pričakovanji. (Recenzija Borisa A. Novaka je v highlightsih.) Moje pero je drvelo tudi skozi preteklih šest let. Z veseljem najavljam, da se bo počasi zgodila moja druga pesniška zbirka. Iščem še naslov. Budite nježni prema meni. Budite nježni prema sebi! Prihajam.

Zbrke pa so ponovno na voljo v knjigarnah in v linku na mojem profilu.«