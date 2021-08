Zaljubljena Zala Đurić

Vedno je čas za poljube, ampak ti so menda še posebno sladki in čarobni, če si jih izmenjujemo ob sončnem zahodu. Takšne romantike se je namreč navzela igralka Zala Đurić in nam povzročila skomine, saj se je marsikomu zahotelo, da bi bil na njenem mestu.



Prizori so podobni filmski kulisi, ona pa je bosonoga, v lahkotni poletni oblekici izkazovala naklonjenost partnerju Gregi, s katerim sta skupaj že zadnjih pet let. Tako pristne, srčne ljubezni ne more zasenčiti niti najbolj slikovit zaton žareče krogle, ki se poslavlja za horizontom in nam sporoča, da je jutri nov dan za gorečo ljubezen.



Zala pa je tudi tokrat našla veliko navdiha za poezijo, v katero tako spretno zlije svoja najgloblja čustva.

