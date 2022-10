Vroča noč v Kmetiji: Andrea in Tom sta se igrala igrice za odrasle? Razkrivamo dogajanje v gozdu

V Kmetiji se igra močno zapleta. V obraz si nekateri tekmovalci povedo nekaj, za hrbti pa se odvija prave strategije. A ne samo to. Nekatere motijo tudi besede.

Temnolaska Andrea je svoji kolegici in zaupnici Maji dejala, da sta s Tomom šla korak dlje od pogovarjanja. Govorice o domnevnem dogajanju so se hitro razširile, na koncu pa je za mizo Tom Andreo soočil: »Jaz dobivam ful informacij glede mojega odnosa z Andreo. Slišal sem, da govori, da sva midva mogoče ljubezenski par pa da imava nek intimen odnos, ampak to z moje strani ne drži, me pa zanima, če je Andrea to res rekla.«

Andrea je odvrnila, da jo je mogoče pri kakšnem izrazu zaneslo, ampak ne ve, da bi šla v ekstreme in dejala, da je seksala z njim.

Se je kaj fizičnega zgodilo? Tako Tom kot Andrea sta odvrnila z negativni odgovorom. A to je bilo pred Natalijo. Ko je kamera Andreo dobila na samem, je iz njenih ust prišla drugačna zgodba: »Tom zanika vse to, ker sva imela zadnji pogovor, v katerem so določene ene zadeve, da on pove, da se nič ni zgodilo in jaz sem samo sledila temu, ker mi je v tem trenutku to najbolj odgovarjalo.«

»Rekla bi tak, da sem imela s Tomom take malo bolj podrobne fizične stike, ampak seks definitivno ne,« je jasna Andrea.

