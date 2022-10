Andrea iz Kmetije nam je razkrila, kaj se je med njima s Tomom dogajalo pozno zvečer

V Kmetiji je dogajanje iz tedna v teden bolj pestro, v zadnjih dneh pa je beseda veliko tekla tudi o Tomu in Andrei. Ta namreč ne skriva, da ji je svetlolasec všeč, skupaj pa sta preživela kar nekaj časa. Na posestvu se je pojavil celo trač, da se pozno zvečer skrivaj srečujeta.

O tem, kaj se je dogajalo v šovu in v kakšnih odnosih sta danes, smo na hitro poklepetali z Andreo. Kot pravi, trenutno nimata stikov. Imela sta dogovor, da se bosta po koncu šova sestala in odkrito pogovorila, a se to ni zgodilo. Pravi še, da je bila ob gledanju dosedanjih oddaj rahlo šokirana, ko je videla in slišala nekatere stvari.

Zunaj je ugotovila, da ni njen tip

Andrea Libič. FOTO: Pop TV

Andrea zatrjuje, da do Toma ne goji nikakršnih čustev. »Zadeva je takšna, ko si toliko časa zaprt v istem prostoru s tako malo ljudmi, preprosto iščeš najboljše ali najlepše v tej skupini, s katero živiš. Pri Tomu mi je bil všeč njegov način razmišljanja ... Ampak v zunanjem svetu sem ugotovila, da on ni moj tip moškega. Itak mislim, da bi to bila čista izguba časa.«

Kaj pa njuna nočna srečanja, o katerih se je govorilo na posestvu? Pravi, da sta se s Tomom dobila dva- ali trikrat pozno zvečer, da bi se pogovorila o nekaterih zadevah oziroma jih razčistila, ker sta veljala za nekakšen duo, tim ... »Bila sva zaveznika – vsaj tako sem mislila ...«

Meni pa tudi, da je ta trač nastal takrat, ko sta bila s Tomom nekaj ur v gozdu in sta nabirala material za košare. »Na koncu smo vsi prišli do zaključka, da se je šlo za šum v komunikaciji,« pojasnjuje Andrea, ki poudarja, da je Tom v redu fant ter da do njega ne goji nobenih zamer.