Voditeljica Kmetije pokazala, kako poteka snemanje. Razkritje vas bo presenetilo ... (FOTO in VIDEO)

Na POP TV-ju lahko v teh dneh spremljamo že enajsto sezono priljubljenega resničnostnega šova Kmetija. Že več sezon zapored je njegova voditeljica Natalija Bratkovič. Priljubljena voditeljica na svojem profilu na Instagramu kdaj odgovori tudi na kakšno vprašanje drugih. V svoji novi objavi je odgovorila na enega. Gledalka jo je spraševala, kako je videti snemanje njenih prihodov na posestvo. Natalija ji je na kratko opisala, kako vse skupaj poteka.

Kot je razkrila, je potrebno opraviti več stvari, to pa so ličenje v garderobi, hiter pregled 'stylinga' na terenu pred začetkom snemanja, ozvočenje in postavitev kamer, začetek snemanja njenega prihoda na posestvo in snemanje pogovora s tekmovalci.

Kako so nekatere od naštetih stvari videti v praksi, je pokazala tudi s posnetki, ki so prikazani zgoraj.

Zagotovo snemanje takšne oddaje zahteva kar nekaj znanja in izkušenj, a Natalija in POP TV sta jih v vseh teh letih zagotovo dobila. Tudi v letošnji sezoni bodo podelili kar 50.000 evrov. Kdo bo dobil to lepo vsoto denarja, bomo še videli.