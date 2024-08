Voditeljica Kmetije pred novo sezono osvojila Triglav (Suzy)

Štiridesetletna voditeljica Kmetije na Pop TV Natalija Bratkovič je ženska, ki si vedno postavlja nove cilje. Njen seznam izzivov, ki bi jih rada izkusila, je precej dolg, nedavno je na njem obkljukala vzpon na najvišji vrh v Sloveniji. O osvojitvi Triglava je dolgo sanjala in zdaj, ko ji je uspelo, ne more skriti sreče in zadovoljstva, ki jo preplavljata pred začetkom nove sezone resničnostnega šova Kmetija. »Gor in dol smo prišli v enem dnevu oziroma v 16 urah, čeprav je bil prvotni načrt drugačen, in sicer smo si vzeli za podvig kar dva dneva,« pravi.

Alpinizem jo je navdušil.

Alpinizem jo je tako navdušil, da že poizveduje, na kateri vrh bi se lahko odpravila v prihodnosti. Ne dvomimo, da se bo športna navdušenka, ki je Triglav osvojila v družbi srčnega izbranca Dejana in članov njegovega kickboksing kluba, odpravila še višje pod oblake.