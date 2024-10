Laura iskreno o odhodu s Kmetije, kateri od tekmovalcev jo je najbolj razočaral

Preden sta v areno stopili in se borili za obstanek v šovu Kmetija Laura in Ines, ni bilo jasno, da se Laura ne bo zavzela v boju. Pozneje se je izkazalo, da v areni ni pokazala vsega, kar zmore, saj je bila odločena, da zapusti šov.

Kakšni so bili vaši občutki ob odhodu iz Kmetije?

Ob odhodu iz Kmetije sem bila vesela, zato se tudi od nikogar nisem poslovila, komaj sem čakala, da se jih rešim, in tudi en večer prej sem se odločila, da v borbi ne dam od sebe 100-odstotno, kot je bilo morda videti. Jaz sem si želela domov.

Kaj vas je najbolj presenetilo ob gledanju šova po televiziji?

Ob gledanju oddaje sedaj, ko sem prišla domov, so me najbolj presenetili komentarji Igorja, saj na Kmetiji nikoli nisva imela kakršnega koli spora. Menim, da je bil Igor povsem nepotrebno nesramen.

Vas je kdo od nekdanjih sotekmovalcev še posebno razočaral? Zakaj

Najbolj sta me razočarala Maja in Nik, Maja se je zgleda samo lažno prilizovala, Nik pa je prelomil svojo obljubo, da držimo skupaj. Tudi Igor mi je dal roko, da nikoli ne glasujeva drug za drugega – to se ne počne.

Se je kdo od njih obnašal povsem drugače, ko so kamere ugasnile?

Se mi zdi, da se je za kamero morda drugače obnašala Ines. Ko se vklopijo kamere, nehote izpade »fake«, vsaj po mojem mnenju. Za kamero je v bistvu bolj prijetna.

Komu najbolj privoščite zmago?

Zmago najbolj privoščim Marcelu, sploh zdaj, ko gledam oddajo. Nezasluženo so se spravili nanj. Marcel je ta teden doživel isti pekel in izdajo kot jaz prejšnji teden. To me jezi, iskreni ljudje vedno potegnemo kratko. Če bi ostala noter, bi verjetno svoji "družini" namerno zmetala vso volno v gozd, pa naj gredo naši moški v areno.