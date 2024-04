V šovu se je popolnoma zlomila, niti strokovnjakinja je ni mogla pomiriti

Kot razkriva napovednik za nocojšnjo epizodo šova Poroka na prvi pogled, ki ga je objavil Planet TV, v njej ne bo manjkalo slabe volje in razočaranja. Irena se bo zaradi dogajanja zlomila.

Pari se bodo zbrali na skupni večerji, dramatično pa bo postalo kmalu po zboru. Irena in Andrej bosta poskusila razčistiti stvari pred drugimi udeleženci, a bo eskaliralo.

Andrej naj bi se premalo trudil za odnos z Ireno. Ta je prepričana, da je za to, da se premalo trudi, krivo tudi to, da se preveč druži z ostalimi ženini v šovu. Ti naj bi ustvarjali negativno ozračje, to pa naj bi vplivalo tudi na ostale pare. Ženini in neveste se s tem niso strinjali, kar pa je Ireno zmotilo in počutila se je napadeno. Ko se je nato odmaknila od vseh, se je zlomila.

»Mene ste si zelo izposodili, zato ker sem preveč iskrena, neumna in naivna,« je med drugim rekla razočarana Irena.

Lahko pa v današnji epizodi pričakujemo še nekatere druge zanimive stvari.