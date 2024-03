Vroče v slovenskem resničnostnem šovu: Sara je odpela modrček, nato pa se je zgodilo

4. marca se je na Planet TV začela nova sezona priljubljenega resničnostnega šova Poroka na prvi pogled. V njej nastopa šest parov, med drugim tudi Sara in Marko, ki ju bomo lahko spremljali v nocojšnji epizodi. Sodeč po napovedniku bo dogajanje zelo zanimivo.

Nocoj bomo lahko videli, kako sta Pariz in skupaj preživet čas vplivala na Sarino in Markovo razmerje. Videli bomo, kako sta mladoporočenca med drugim raziskovala francosko velemesto. Obenem pa sta se prepustila tudi nežnostim. Marko je namreč na Sari pokazal svoje masažne spretnosti.

Obema je bilo dobro

Po masaži je Marko dejal, da mu je bilo odlično masirati Saro in da uživa, da to dela. Sara pa je dejala, da ji je bilo zanimivo, in dodala: »Počutila sem se kot testo. Se vidi, da je kuhar. Ampak na dober način. Takšne masaže še nisem dobila.«