Olga in Miha po hudem sporu, v katerem ni manjkalo ostrih besed, sedla pred strokovnjake

Kot razkriva novi napovednik resničnostnega šova Poroka na prvi pogled, ki ga je objavil Planet TV, bomo lahko v novi epizodi videli drugi del ceremonije zaobljub. Pred strokovnjake bosta stopila tudi Olga in Miha, ki sta se po večerji parov skregala. Videli bomo, ali bosta sploh nadaljevala z eksperimentom, ali pa se bo ta po sporu zanju zaključil.

V nocojšnji epizodi bosta pojasnila, kaj se je med njima zgodilo. Olga bo izrazila pričakovanje, da jo Miha brani pred drugimi. Med njunim sporom mu je očitala ravno to, da se pred tem ni postavil na njeno stran. Kot je rekla, je podprl Andreja in Kristjana, ko sta izzivala zaradi njenega zanimanja do žensk. »Ko sem jaz sama, se jaz sama branim. Sama se znam postaviti zase. Če imam moža, je to njegova naloga,« je dejala in dodala, da je mož »tista zaščita, ki jo potrebuje ženska v življenju in če ne zaščiti, potem ima problem«.

Miha je pred strokovnjaki rekel: »Mogoče velikokrat ona poudarja to prijateljstvo, samo prijateljstvo, in enostavno jaz to jemljem kot prijateljstvo. Nima ona pravice potem, če sva kot prijatelja, poudarjati, da sem mož njen. Enkrat sem prijatelj, enkrat sem mož.«

Andrej je njun odnos pokomentiral z besedami: »Meni se zdi, da ga Olgica bolj vodi skozi ta 'joystick', skozi ta eksperiment. Tako se mi zdi, kot da je on voden robotek, ne vem.«

V katero smer je šel njun odnos, bomo izvedeli v nocojšnji epizodi.