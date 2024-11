Uživači: televizijka plava, poslanec planinari, skakalec potuje (FOTO)

Letošnji prazniki nas resnično razvajajo, tako s podaljšanim vikendom, ki je tokrat trajal kar štiri dni, kot s čudovitim vremenom, ki je kot nalašč za skok v naravo. Sprehajalne poti v parkih so te dni polne, prav tako se na vrhove na obrobjih mest valijo trume domačinov, tudi kakšen turist se najde med njimi, tudi na obalo so se mnogi podali na krajši ali daljši oddih, tisti bolj pogumni so celo zaplavali.

Med slednjimi je očitno naša televizijska voditeljica Jasna Kuljaj, ki se z veseljem nastavi toplim jesenskim žarkom, na družabnem omrežju pa je s sledilci delila tudi fotografijo, na kateri je pogumno zakoračila v kristalno morje. Kje se je namakala, ni izdala, je pa povsod v naši bližini morje še vedno izredno toplo, še posebej za začetek novembra. Na slovenski obali ima 19 stopinj, na med Slovenci priljubljenem Krku pa stopinjo manj.

Jasna Kuljaj uživa na morju. FOTO: Mediaspeed

Evropski poslanec in predsednik N.Si

Nekoliko bližje soncu se je medtem odpravil evropski poslanec in predsednik N.Si Matej Tonin. Z ženo sta prijetno soboto izkoristila za skok na Sv. Vid nad Zgornjim Tuhinjem, kjer sta si nabrala moči za delovni teden, ki je pred nami, ter se poleg tega še naužila svežega zraka ter vitamina D. Bile pa so to tudi priprave na Miklavžev tek, je ob fotografijo na družabnem omrežju zapisal poslanec, ki je letos že tekel tudi na Ljubljanskem maratonu.

Nekdanji smučarski skakalec

Eden naših najboljših športnikov vseh časov Jernej Damjan se je medtem z družino odpravil nekoliko dlje. Z ženo in hčerko je nekdanji smučarski skakalec užival v čarih, ki jih ponuja britanska prestolnica. Družinica si je London ogledala tudi po sončnem zahodu, ko je čudovito osvetljeno Londonsko oko prišlo še bolj do izraza. Damjanovi so sicer strastni popotniki, letos so tako že obiskali Tajsko, ki jim je že dolgo nazaj zlezla pod kožo, zato se tja vedno radi vračajo, pogosto pa skočijo tudi v sosednjo Italijo, ki prav tako ponuja kopico zanimivosti in kotičkov za raziskovanje.