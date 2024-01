Tu se potika priljubljeni Čuk Jernej (VIDEO)

Jernej Tozon je naš najbolj znan in daleč najbolj priljubljen čuk. Čuki, ki so na glasbeni sceni že 35 let, so v novo leto stopili z velikim korakom.

Skupaj z ansamblom Stil so bili prvi, ki so natanko opolnoči na radijske postaje poslali novo skladbo Na pumpo, minulo nedeljo pa so s svojimi uspešnicami zabavali in ogreli vse, ki so bili na jubilejni 60. Zlati lisici v Kranjski Gori.

Konec lanskega leta je Tozon v intervjuju za naš medij povedal, da glede na medijsko prepoznavnost v Sloveniji izredno ceni možnost, da ima kotičke, kamor se lahko umakne. »Ljudje si me najbolj zapomnijo kot preprostega fanta, ki obožuje glasbo in naravo. Sem zelo sproščen in pozitivno naravnan, vedno obkrožen s prijetnimi ljudmi. Verjamem v to, da se dobro z dobrim vrača in v tem duhu tudi živim svoje življenje.«

Tozon je tokrat s sledilci na družbenih omrežjih delil video z glasbeno spremljavo, kjer se zasliši vprašanje v angleškem jeziku, in sicer kaj je smisel življenja. Posnetek se nadaljuje z mislijo, da življenje samo po sebi nima smisla, življenje je priložnost za ustvarjanje smisla.

Pod objavo so se usuli komentarji sledilcev, objavljamo le nekaj izmed njih.

»O, kako lepo? Jernej, vas smem vprašati, a je tako lepo na Poreznu ali ... ? Desno se mi zdi, da je v daljavi Stol in Triglav. A sem čisto mimo ... Kakorkoli je zelo lepo.«, »Kje je to?«, »Lepo.«

