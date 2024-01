Ansambel Stil in Čuki z novo uspešnico pridno nabirajo oglede (Suzy)

Tisti, ki so bili na silvestrovo pred televizijskimi zasloni, so imeli privilegij, da so Čuke in fante ansambla Stil videli in slišali z novo pesmijo Na pumpi oziroma bencinski črpalki že na snemanju silvestrske oddaje, na odru dvorane Tabor v Mariboru, na Televiziji Slovenija pa so nastopili malo po polnoči. Še pred tem so Čuki lani podirali rekorde s pesmijo Ta ta traktor, minulo nedeljo pa so s svojimi uspešnicami zabavali in ogreli vse, ki so bili na jubilejni 60. Zlati lisici v Kranjski Gori.

Tudi fantje ansambla Stil so pravi žurerji, kar so dokazali že večkrat. FOTO: osebni arhiv

Pod skladbo Na pumpi, ki je že nekaj dni po objavi na portalu youtube presegla sto tisoč ogledov, se je poleg njihovega frontmana Jožeta Potrebuješa kot soavtorica glasbe podpisala njegova hči Petra, ki je skupaj z očetom in Jasno Kuljaj soavtorica besedila, medtem ko so pri aranžmaju poleg Jožeta sodelovali še Aleš Zibelnik in Stilovci.

Zelo zanimiv je tudi videospot, ki so ga Čuki in Stil posneli skupaj s številnimi znanimi Slovenci: Rankom Babićem, stand up komikom, ki v njem igra jeznega soseda, Gašperjem Bergantom, prijateljem iz vinske kleti, natakarica v lokalu je veseljakinja Nina Cestnik Pavlič, ki je – mimogrede – ravno na dan Sv. Treh kraljev slavila okrogli 40. rojstni dan. Čestitkam ob njenem jubileju se pridružujemo v uredništvu revije Suzy.

V videospotu Na pumpo vidimo veseljakinjo Nino Cestnik Pavlič, ki je 6. januarja slavila okroglih 40 let. Vse najboljše! FOTO: osebni arhiv

Fine gospe, ki jih v spotu vidimo v lokalu, so Jasna Kuljaj, Janja Ulaga in Ajda Mlakar, policistka je Nataša Novak, med sodelujočimi so bili še DJ Boštjan, člani Folklorne skupine Iskraemeco iz Predoselj, ter Petra in Eva Potrebuješ, Zala Ramovš, Anita Mađarič in Neža Bedene. Res pisana druščina, ki je vzbudila nemalo pozornosti na grosupeljski pumpi Logo, ki so jo spremenili v pravi žur plac.

Poslal na vrata policistko

Jernej Tozon, Matjaž Končan, Miha Novak in Jože Potrebuješ ter Stilovci Franc Gašper Jazbec, Sandi Dobnik, Tilen Anderlič, Luka Ribič in Denis Golavšek v pesmi opevajo, kako so za rojstni dan povabili druščino k sebi domov, a so z glasnim veseljačenjem pošteno razjezili soseda, ki ni le potrkal na njihova vrata, temveč jim je za nameček poslal na vrata policistko. Nekaj časa so še vztrajali, potem pa so šli – na pumpo, ki je vedno odprta. Celo sredi noči. »Pa smo šli na pumpo družba ta prava, dobra zabava, muska – več pa ni,« zveni delček refrena žurerske polke.

Čuki in ansambel Stil so šli s pisano druščino praznovat rojstni dan kar na eno od slovenskih pump. FOTO: osebni arhiv

Sicer upamo, da Čuki, kar trije namreč rojstne dni praznujejo ravno v tem mesecu, ne bodo preglasni za sosede in jim ne bo treba na pumpo. Prvi bo že prihodnji teden, 20. januarja, praznoval Jože, 26. januarja Matjaž, dan pozneje, še Jernej. Le Miha Novak bo na rojstni dan čakal do avgusta, isti mesec bo prvi rojstni dan praznovala njegova prvorojenka, ki sta se je razveselila s partnerico Leo Slapar.