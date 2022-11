Jernej Tozon žaluje, poslovila se je njegova Lili

Simpatični član skupine Čuki Jernej Tozon je velik ljubitelj živali. Ker živi sam, je njegov družinski član do nedavnega bila Lili, bela, živahna psička pasme russell terier. Čeprav je za to pasmo značilna živahnost in energičnost, se je Lili po nekaj letih umirila. Z Jernejem sta bila zelo navezana, Lili ga je spremljala na vseh sprehodih ter njegovih, tudi nočnih, pohodih v gore. Tudi na snemanjih jo je bilo videti, pred dvema letoma pa je bila z Jernejem gostja v oddaji Štiri tačke. Ker je Jernej veliko zdoma, je bila Lili v varstvu pri sestri ali starših. Skratka, bila je zelo ljubljeni družinski član. Včeraj pa je Jernej na socialnem omrežju objavil žalostno vest, da njegove 13-letne psičke Lili več ni. Takole je zapisal: »Spomin na steze, ki skupaj sva jih našla in nikdar ne bodo takšne odkar si ti po svojih šla. Moja Lili.«

Izguba živali je zelo boleča, saj je naš najbližji in najzvestejši prijatelj.