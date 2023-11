Kaj riše nasmeh na obrazu Jerneja Tozona

Jernej, si najbolj znan in daleč najbolj priljubljen čuk. Kaj te opisuje?

Ljudje si me najbolj zapomnijo kot preprostega fanta, ki obožuje glasbo in naravo. Sem zelo sproščen in pozitivno naravnan, vedno obkrožen s prijetnimi ljudmi. Verjamem v to, da se dobro z dobrim vrača, in v tem duhu tudi živim svoje življenje.

Res pa je, da glede na medijsko prepoznavnost v Sloveniji izredno cenim svojo zasebnost in možnost, da imam kotičke, kamor se lahko umaknem, je veliko vredna.

Kako vaši glasbeni nastopi pozno v noč vplivajo na tvoj spanec in bioritem? Kako pomemben se ti zdi zadosten in kakovosten spanec? Ali uporabljaš svojo pametno uro Huawei Watch GT 4 za sledenje svojega spanca in dihanja med spanjem?

Glede na to, da opravljam dve različni službi (sem namreč tudi vzgojitelj), se moj bioritem med vikendi seveda vsaj malo podre. Med tednom grem večinoma kar »s kurami« spat, saj zjutraj zgodaj vstajam, med vikendi pa se to obrne. To je res kar velik stres za telo in se tega nikakor ne navadiš.

Zdaj lahko z uro končno spremljam svoj spanec, predvsem globoko in REM fazo ter dihanje. Brez ure recimo ne bi ugotovil, da med spanjem včasih preneham dihati (apneja). Na podlagi pridobljenih podatkov si zato zdaj večkrat vzamem dodaten čas za počitek ali sproščanje.

Huawei Watch GT 4 se lahko pohvali z izjemno avtonomijo baterije. Z enim polnjenjem zdrži do neverjetnih 14 dni. Kako se ura s tega vidika prilega tvojemu dinamičnemu urniku?

Zame je to ena od prednosti te ure, ki dobi največ »točk«. Dejstvo, da mi je ni treba polniti vsak dan, je neverjetno dobrodošlo. Pri uri, ki sem jo nosil doslej (pa šele zdaj vidim, da je opravljala le funkcijo »časomerilca«), ravno zaradi praktično venomer prazne baterije nisem mogel spremljati svojega spanca. Uro sem namreč polnil čez noč.

Sicer si uporabnik ure Huawei Watch GT 4 šele kratek čas, a zagotovo imaš že izbrane svoje najljubše funkcije? Nam zaupaš, katere so?

To je res, a vseeno lahko že zdaj povem nekaj svojih izkušenj. Uro odlikuje kar nekaj funkcij, ki so me navdušile. Med drugim je to tudi nežen dregljaj ure, ko moram popiti vodo. Ura je sicer povezana z mojim telefonom, z njo lahko opravim klic, vidim obvestila in sporočila. Poleg tega dnevno spremljam število korakov, merim različne aktivnosti (sprehod, dvoranski trening, tek, hoja, plavanje in druge vadbe), v hribih sem preveril delovanje kompasa in satelitske povezave, spremljam pa tudi, kot že omenjeno, kakovost svojega spanca.

In še ena prednost – budilka ni več zoprno, glasno zvonjenje, temveč se zbudim z nežnim vibriranjem ure na zapestju.

Zaposlen si v vrtcu, trenutno si vzgojitelj v skupini najmlajših vrtčevskih otrok. Kako ti gre? Ti ura s svojim merilnikom stresa in vajami za umirjanje dihanja kdaj pomaga v stresnih situacijah?

Svoje delo v vrtcu naravnost obožujem. Ko me zdaj kdo vpraša: »Jernej, kaj pa ti in otroci«, z nasmehom odgovorim: »Saj jih imam 14!« A vsi vemo, da je ne glede na to, kako zelo imaš rad svoje delo, vsaka služba vseeno kdaj stresna in naporna. Kadar sem preveč pod stresom (redko, a se vseeno zgodi), me ura na to opozori in dihalne vaje resnično pomagajo pri umirjanju. Skoraj tako kot meditacija.

Z novim in izboljšanim spremljanjem srčnega utripa HUAWEI TruSeen™ 5.5+ ura Watch GT 4 poskrbi, da v primeru obremenitve srca pravočasno prejmeš glasovni ali vibracijski opomnik. FOTO: Huawei

Kam se najraje odpraviš med prostim časom? Kateri so tisti kraji in dejavnosti, ki te najbolj osrečujejo?

Najbolj me sproščajo sprehodi v naravi, mir, tišina, poslušanje zvokov v gozdu. V gozdu res lahko diham in sem eno z naravo. Velikokrat odidem na družinski vikend, kjer se res lahko odmaknem od vrveža, in tam delam, naberem drva, zakurim ogenj, kdaj pa tudi povabim sebi drage osebe in uživam v trenutkih z njimi.

Pogosto obiskuješ hribe. Katere funkcije nadzoruješ med vzponi in sestopi?

Predvsem višino in GPS, da se ne izgubim. Drugače pa nadzorujem tudi srčni utrip in si med odmorom izmerim tudi količino kisika v krvi. S hitrostjo pa se ne obremenjujem preveč.

Kaj meniš o spremljanje srčnega utripa med vadbo, hojo? Z novim in izboljšanim spremljanjem srčnega utripa HUAWEI TruSeen™ 5.5+ tvoja ura Watch GT 4 poskrbi, da v primeru obremenitve srca pravočasno prejmeš glasovni ali vibracijski opomnik. Kako pomembna se ti zdi ta funkcija?

Za zdaj s tem nimam težav, ampak verjetno bom kmalu potreboval kakšen opomnik. Saj veste, kako gre naša pesem Poletna:

»Preden me infarkt dobi

in pr' štir'desetih položi,

na obalo poč'm se

izključ'm sive celice,

v topel pesek dam noge.«

Glede na besedilo bo ta funkcija res kaj kmalu prav prišla.

Si precej športen tip moškega. Se ti zdi, da je ura lahko modni dodatek? Tvoja ura se ponaša z usnjenim paščkom, drugače pa so na voljo tudi drugi – kovinski, silikonski … Zakaj si izbral različico z usnjenim paščkom?

To uro sem izbral povsem enostavno – usnjeni pašček je najbolj v mojem slogu. Rjavo usnje lahko združim z vsakim svojim slogom oblačenja. Naj bo športen ali eleganten – ta ura je zlahka popestritev stajlinga.

Ne glede na to, da si rad udobno oblečen, v hlačah iz džinsa in majici največkrat, še vseeno rad občasno nadeneš elegantnejša oblačila. Se ti zdi, da bi tvoja ura pristajala tudi temu videzu?

Kratek odgovor: Absolutno.

S Čuki imate do konca leta nor ritem. S svojo uro lahko prevzameš nadzor nad vsemi opravili – upravljaš svoj urnik, spremljaš opravila v koledarju na uri in ostaneš produktiven, proaktiven in profesionalen, kot se spodobi. Na uri si pogledaš sporočila, nanje odgovarjaš ali pa sprejmeš klic. Kako pomembno je to?

Zadnje čase je res veliko govora o tem, koliko časa ljudje preživimo pred različnimi zasloni, naj bo to računalniški zaslon, zaslon telefona, televizija. In strinjam se s tem – premalo smo stran od teh zaslonov. Zame osebno ta ura pomeni tudi umik od telefona – ura me obvesti o vseh zadevah, zato preživim manj časa na telefonu. V roke ga vzamem, ko je res nujno. Za vse drugo je tu moja nova »lubica«. Pravzaprav težko razumem, kako sem do zdaj sploh lahko funkcioniral brez nje. Ne vem pa tudi, kako ste drugi s temi novimi tehnološkimi izdelki, ampak jaz sem kar malo zaljubljen in uživam v odkrivanju vsega, kar mi ta ura ponuja.

Ura se pohvali z združljivostjo tako s sistemom iOS kot tudi Androidom. Čisto preprosto. Si se pri povezljivosti s telefonom morda srečal s kakšno težavo?

Ne, res je vse zelo enostavno. Nekaj pritiskov na uri in vse je urejeno. Preprosto in hitro.

Katera od 25.000 številčnic trenutno krasi tvojo uro?

Najlepša.

Na kaj v svojem življenju si ponosen?

Glede na to, da delujem v skladu s svojim prepričanjem »Delaj dobro in dobro se ti bo vrnilo«, sem lahko ponosen predvsem nase.

Kakšni so načrti do konca leta, tako zasebno kot s Čuki? Verjetno s Čuki čim več nastopov, zasebno pa čim več spanja in regeneracije?

Pred kratkim sem se vrnil s potovanja po Maroku, zdaj pa se spet bliža obdobje z več nastopi (veseli december je že skoraj tu!). Med prostim časom se bom čim bolj posvetil počitku in umirjanju, dihalnim vajam. Kar se zime tiče, sem kot majhen otrok – komaj čakam sneg! In to, da bom tudi na smučanju lahko preveril delovanje ure.

