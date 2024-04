Morilec žene bi nižjo kazen

Ponovljeno sojenje in nižja zaporna kazen. To v pritožbi prek svojega zagovornika Petra Prusa Pipuša od treh ljubljanskih višjih sodnic zahteva 82-letni Franc Šterban iz Brestanice. Šterbanu, ki se pritožbene seje ni želel udeležiti, je krško okrožno sodišče decembra lani že v drugo zaradi zahrbtnega umora svoje žene Anice Hriberšek Šterban določilo kazen zapora v višini 15 let. Prvo izrečeno zaporno kazen mu je sicer na višjem sodišču uspelo razveljaviti konec januarja lani.

Odvetnik je spomnil, kako so bili že v preiskavi med prvim postopkom izločeni določeni dokazi, s katerimi se je pa seznanila izvedenka psihiatrije Zdenka Čebašek Travnik. In nato tudi izdelala svoje mnenje. Da bi bilo zato treba tega izločiti, je na krškem sodišču obramba že večkrat predlagala, a zaman. Je pa bila prepričana, da bi bilo treba postaviti novega izvedenca za psihiatrijo, pa še enega izvedenca, in sicer s področja splošne medicine, ki bi pregledal celotno zdravstveno stanje obtoženega.

82 let je star Franc Šterban.

Ta je namreč star že več kot 82 let, je hudo bolan, doslej pa je, tako odvetnik, tudi že dvakrat poskušal storiti samomor. Zato bi potreboval psihiatrično zdravljenje. »Prav tako ne bo več dolgo živel. Navedena zaporna kazen zanj pomeni dosmrtni zapor.« Te okoliščine, pa tudi, da je v času ponovljenega sojenja v priporu utrpel še hudo telesno poškodbo (zaradi zloma medenice je bil dlje časa hospitaliziran in povsem nepokreten), pa sodišče po besedah odvetnika pri sami določitvi višine kazni ni upoštevalo.

Franc Šterban FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

»Senat je sicer tehtal zdravstveno stanje obtoženca in njegovo starost, a ne bi bilo pravično, da bi samo zato izrekli nižjo kazen od zagrožene,« je v zvezi s tem že po izrečeni zaporni kazni decembra lani pojasnil krški okrožni sodnik Gojmir Pešec.

Izvedenec psihiatrije dr. Peter Pregelj je sicer na podlagi medicinske dokumentacije, sodnega spisa in osebnega pregleda zaključil, da ima obtoženi blago kognitivno motnjo in okrnjeno sposobnost razumevanja kompleksne vzročno-posledične povezave, niso pa izpolnjeni diagnostični kriteriji za demenco. Ocenil je, da se je obtoženi sposoben braniti le s pomočjo odvetnika, ki bi mu v primeru nejasnosti dal dodatna pojasnila. Menil pa je, da je bila pri Šterbanu v času dejanja sposobnost razumeti pomen dejanja in posledic lastnih odločitev zmanjšana, vendar ne bistveno.

Živel ob truplu Šterban je svojo usodo in usodo svoje žene zapečatil 19. oziroma 20. novembra 2021, ko je nesrečnico, ki je legla k nočnemu počitku, potolkel s sekiro. Najmanj 34 udarcev ji je povzročil s topim delom sekire, glavo in telo ji je dobesedno izmaličil, ubil pa naj bi jo najverjetneje med polnočjo in šesto uro zjutraj. Policiste je klical šele ob 17.39, torej je bil ob truplu ves dan. Upanja, da bi po skoraj celem dnevu ob tako hudih poškodbah reševalci še lahko rešili Anico, ni bilo.

In prav zaradi slednjega se, kot je še izpostavil odvetnik Prus Pipuš, poraja dvom, ali je obtoženi zaradi svojih osebnih značilnosti sploh lahko razumel pravne pouke. Zato vztraja, da je prvostopenjsko sodišče kršilo določbe kazenskega postopka, kar pa naj bi tudi vplivalo na zakonitost in pravilnost izdane sodbe.