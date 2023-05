Tako so se Čuki vrnili na začetek (VIDEO)

Kot vsaka nova pesem, ki so jo med poslušalce lansirali člani priljubljene glasbene skupine Čuki, je tudi najnovejša balada, v sicer bolj umirjenih tonih, kot smo od njih vajeni, z naslovom Na pol poti do sonca v zgolj nekaj dneh na portalu youtube zbrala več deset tisoč ogledov in se približuje sto tisočim. Čuki so jo premierno predstavili pred dobrim tednom v oddaji Nedeljsko popoldne na Televiziji Slovenija. A vse kaže, da bo tudi ta, ki jo je v celoti ustvaril Jože Potrebuješ, soavtor aranžmaja pa je Aleš Zibelnik, v čigar studiu so jo tudi posneli, kot številne druge doslej zlezla pod kožo poslušalcem in oboževalcem Čukov.

Čuki so novo pesem premierno predstavili v oddaji Nedeljsko popoldne pri Bernardi Žarn. FOTO: FACEBOOK

»Naslov pesmi je Na pol poti do sonca, kar simbolično pomeni, da smo na pol poti do vsega, kar predstavlja srečo, brezskrbnost, toplino in toploto. Nadejamo se, da se bo končno začelo poletje in bo vsak dan več sonca. Čeprav gre za pesem v bolj umirjenih tonih, je hkrati polna radosti in optimizma,« je o novi pesmi povedal njen avtor Jože Potrebuješ. Dodal je, da obstajajo pesmi za žur in druge, ki so bolj za dušo in srce. In ta zadnja, Na pol poti do sonca, spada med slednje. Še posebno se lahko vsak razneži ob ogledu videospota, ki je nastal pod taktirko Janija Pavca, za kamero pa je bil brat čuka Jerneja Tozona Miha Tozon, s katerim so Čuki že večkrat sodelovali. Čuki Jože Potrebuješ, Matjaž Končan in Miha Novak so tokrat za snemanje videospota, za glavna igralca, angažirali kar svojega člana Jerneja, ki mu družbo v videospotu dela simpatična Celjanka Živa Teršek, s katero je Škofjeločan že večkrat snemal reklamne oglase. V videospotu, ki so ga posneli v pivovarni in pivnici Stazione Parenzana v Portorožu ter v vili Beatrice v Izoli, sodeluje tudi violinistka Sara Pavec. Pri snemanju je prav tako sodeloval s kitaro in spremljevalnimi vokali Marino Mrčela, za druge inštrumente pa je poskrbel Aleš Zibelnik.

Jernej Tozon in Živa Teršek sta kamere že vajena. FOTO: OSEBNI ARHIV

Jože Potrebuješ, ki je doslej skomponiral že na desetine uspešnic, pravi, da je najnovejša skladba takšna, kakršne so Čuki snemali na začetku kariere. Prvinska, preprosta, lepa. Melodija se mu je porodila ob kitari že pred leti, na priložnost, da jo slišimo tudi drugi, pa je več let čakala v predalu, medtem ko je besedilo nastalo v času, ko smo bili zaradi korone vsi primorani ostati med štirimi stenami. Zdaj pa je zažarela v vsem svojem sijaju, čeprav je besedilo malček otožno, a realno, saj so vse stvari v življenju, žal tudi ljubezen, minljive. Posebno če se zanje ne potrudimo dovolj.