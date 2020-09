Toliko računajo slovenski zvezdniki: Jonas, Valič, Poles in številni drugi razkrili ceno

FOTO: Posnetek Zaslona

FOTO: Posnetek Zaslona

Časi spletnega komuniciranja so prinesli tudi številne spremembe na trgu in ponudba storitev preko spletnih pratform se dnevno povečuje. Tako smo pred kratkim opazili, da so se v spletno trženje svojega imena vrgli tudi številni slovenski zvezdniki. Gre za nekakšno ponudbo personaliziranih posnetkov na klik, ki jih lahko naročite za posebne priložnosti ali zgolj v lastno veselje. Preleteli smo cene, ki so zares raznolike, vsak dan je večja tudi ponudba zvezd, ki jim lahko pišete.Najbolj nam je v oči padla cena za posnetek voditelja in komedijanta, ki zaenkrat drži najvišjo ceno. Za njego posnetek boste odšteli 299 evrov. Tudiinimajo tromestno število, njihove cene se gibljejo vse tja do 150 evrov.Med oglaševanimi imeni, ki vam lahko posnamejo personalizirano sporočilo pa so tudiskupina Joker out,in mnogi drugi.