To so Slovenci, ki premikajo meje

Kaj nastane, če združijo moči svetovno znani akrobati Dunking Devils, izdelovalec največjih trampolinov na svetu Akrobat, podjetje Dewesoft, ki izdeluje merilnike tudi za satelite, ter ekipa agencije Extrem, ki si je izmislila izzive, kot so Goni pony, Pohorski smuk in Pljusk na Velenjski plaži, od njih pa je format za ulično košarko prevzela FIBA?

Atrakcija, ki jo je z zanimanjem preizkusil tudi Steve-O iz Jackassa, v Ljubljano pa bodo samo zaradi nje prileteleli tudi priljubljeni akrobati iz Evrope in ZDA, ki jih na omrežjih spremljajo milijoni oboževalcev. Megatrampolin Supernova, trampolinski most ter brezplačna fan cona z različnimi trampolini in šovi so lani v srce prestolnice pritegnili nepregledno množico gledalcev in poskakovalcev, o njej pa so poročali tudi tuji mediji. Tudi letos, danes, pravzaprav, se bodo tam spet pomerili skakalci prostega sloga, najbolj atraktivno pa bo podiranje višinskih rekordov na 169 kvadratnih metrov veliki Supernovi.

Lanski rekord je bil deset metrov in pol, letos pa bo nad ponjavo visela velika žoga, ki se je bodo morali tekmovalci za rekord tudi dotakniti. Žerjav v višini streh okoliških stavb bodo za dih jemajoči šov izkoristile tudi zračne akrobatke Kamikazete.