To pa je voščilo: Dragićeva Greice je odprla dušo in Goranu namenila te besede ob rojstnem dnevu

Goran Dragić danes praznuje svoj 38. rojstni dan. Čestitke ob njegovem jubileju se vrstijo. Med drugim se je nanj seveda spomnila tudi njegova partnerica Greice Murphy, ki mu je na instagramu namenila lep zapis, v katerem je izrazila hvaležnost, da je prišel v njeno življenje, ter izpostavila nekaj njegovih lastnosti, ki jo navdušujejo. Seveda pa mu je tudi zaželela vse najboljše.

»Vse najboljše!!!! Danes je tvoj dan in zahvaljujem se Bogu, da je dovolil, da sta se najini poti prekrižali in da je tako neverjetno osebo pripeljal v moje življenje. Tvoja energija, prijaznost, podpora in neomajna ljubezen mi pomenijo cel svet. Ko praznujemo tvoj poseben dan, razmišljam o lepih spominih, ki sva jih ustvarila skupaj, in se veselim nešteto novih, ki jih bova ustvarila v prihodnjih letih. Na zdravje tebi in na še eno leto ljubezni, smeha in neskončnih dogodivščin,« je zapisala in s tem zapisom verjetno razveselila našega zlatega kapetana.

Njeno objavo si lahko pogledate na Goranovem instagram profilu.

Gorana smo lahko z Greice prvič videli v začetku leta. Takrat sta bila skupaj na zabavi ob upokojitvi igralca Udonisa Haslema.

Več časa za družino

Po koncu profesionalne košarkarske kariere se Dragić lahko lažje posveti svoji družini. Kaj točno bo počel v svoji drugi karieri, pa bomo še videli, je pa zelo možno, da bo ostal v košarki. Kot igralec je v svoji dolgoletni karieri, ki se je zaključila lani, ko je igral za Milwaukee Bucks, pokazal, da je izjemen. Svoje bogato košarkarsko znanje pa bi lahko še kako dobro unovčil tudi v kakšni drugi vlogi v košarki.

Še pred začetkom druge kariere je pred njim veliki košarkarski dogodek, ki se bo zgodil 24. avgusta v Stožicah. Govora je seveda o njegovi poslovilni tekmi, na kateri bomo videli kopico košarkarskih zvezdnikov. Kot je potrdil v intervjuju za rtvslo.si, je tudi sam zelo vpet v organizacijo tega spektakla. Dejal je, da je imel pred dnevi pogovor z Adidasom glede dresov, bil pa je tudi na sestanku z NBA-jem v zvezi z igralci in pravili. Žal so vstopnice za to tekmo že zdavnaj razprodane.