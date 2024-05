Pittu se otroci odpovedujejo eden za drugim

Potem ko sta se Shiloh Jolie-Pitt in Zahara Jolie-Pitt odrekli očetovemu priimku, je razkrito, da je zdaj enako storila tudi njuna sestra Vivienne.

Tudi Vivienne Jolie-Pitt je prenehala uporabljati priimek Pitt in obdržala le priimek svoje matere Angeline Jolie, pišejo ameriški mediji.

Razkritje se je zgodilo ob seznamu ljudi, ki so sodelovali pri muziklu The Outsiders. Vivienne je tam delala kot asistentka producenta. Za zdaj še ni jasno, ali je to tudi legalizirala.

Opuščanje priimka je prišlo po letih napetih odnosov med Pittom in njegovimi otroki sredi njegove ločitve od Jolie.

Že leta boja za otroke

Brad Pitt že več let nima stika s svojima sinovoma Maddoxom in Paxom. Menda naj bi Joliejeva vložila ločitev prav zaradi igralčevega konflikta z Maddoxom na zasebnem letalu, ki je takrat želel braniti mamo pred nasilnim očetom. Nekdanjima zakoncema se še ni uspelo dogovoriti glede skrbništva nad šestimi otroki. Kljub temu da trije najstarejši, Maddox, Pax in Zahara, niso več mladoletni, se prepirata, kdo bo vzgajal Vivienne in Knoxa (15). A zdi se, da otroci vedo, na čigavi strani so.