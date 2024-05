Z ganljivimi besedami v slovo kolegu, ki je umrl v letalski nesreči: »Ivan, počivaj v miru v nebeškem letu ...«

Voznik reševalnega vozila iz Zaprešića Ivan. Đ (30) je v soboto izgubil življenje v letalski nesreči nedaleč od Zagreba. V strmoglavljenju športnega letala je bila poškodovana tudi znana padalka Veselka Klobučarić-Pirc. Njen mož je potrdil, da je njeno zdravstveno stanje stabilno, navajajo hrvaški mediji.

Od nesrečnega voznika reševalnega vozila so se na medtem na družabnem omrežju poslovili njegovi sodelavci. Opisali so ga kot človeka, ki je oboževal nevarne športe, svoje delo in pomoč ljudem v stiski.

V nesreči manjšega športnega blizu Zagreba je umrl en član posadke, štiri osebe so prepeljali v bolnišnico.

»V včerajšnji letalski nesreči je življenje izgubil naš dragi sodelavec in prijatelj Ivan. Ivan, rad si imel nevarne športe, rad si imel svoje delo in pomoč ljudem v stiski. Žal je usoda hotela, da si nas prehitro zapustil. Počivaj v miru v nebeškem letu ...« so zapisali.