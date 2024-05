Tako je danes videti grob slovenskega politika (FOTO)

Kandidati za evropske poslance te dni obiskujejo številne slovenske kraje, Milan Zver (SDS) pa se je očitno ta vikend mudil na Štajerskem. Kot je sporočil na družbenem omrežju X, se je na poti domov ustavil na grobu Jožeta Pučnika. »Na poti iz Štajerske smo se ustavili na grobu očeta slovenske države dr. Jožeta Pučnika. Slovenija bi ga danes še kako potrebovala,« je zapisal ob fotografiji z groba.

Jože Pučnik je leta 2003 umrl v Nemčiji, pokopan pa je v domačem Črešnjevcu pri Slovenski Bistrici.

Nekateri uporabniki spleta so Zverovo potezo pozdravili, spet drugi pa so mu očitali, da ob obisku groba ni snel klobuka, kar naj bi nakazovalo pomanjkanje spoštovanja do pokojnega. Bonton sicer pravi, da se pokrivalo spodobi sneti ob vstopu v zaprti prostor.