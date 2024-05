Monika Avsenik na novi poti

V današnjem svetu smo ljudje postali ujetniki hitrega načina življenja. Naši urniki so prepolni obveznosti, saj se nenehno ženemo za cilji, ki si jih postavljamo ali nam jih nalaga družba. Zaradi tega smo vedno v naglici, kar povzroča stres in utrujenost. Naša potreba po dosežkih nas pogosto oddaljuje od pomembnih trenutkov in priložnosti za sprostitev. Namesto da bi uživali v sedanjosti, smo osredotočeni na prihodnost in naloge, ki jih še moramo opraviti. Tak način življenja lahko vodi v izgorelost in vpliva na naše zdravje ter počutje,« modro ugotavlja Monika Avsenik, partnerica priznanega glasbenika Anžeta Langusa Petroviča, sestra Saša Avsenika in obenem članica banda Jana Plestenjaka, ki v teh dneh predstavlja novo pesem z naslovom Nedelja.

Monika in njen srčni izbranec Anže Langus FOTO: Matjaž Kosmač

Besedilo pesmi, ki ga je ustvarila Irena Vrčkovnik, je nekakšna spodbuda zanjo, saj si v zadnjem obdobju težko vzame čas zase. Glasba, ki gre hitro v uho, je delo Damjana Pančurja, pesem Nedelja pa se odlikuje tudi po izvirnem aranžmaju in kakovostni produkciji, ki sta delo tako Pančurja kot njenega srčnega izbranca Anžeta Langusa. Mimogrede, slednji je trenutno zelo zaposlen tudi s pisanjem aranžmaja za skladbo Nisem več edina, s katero se bo Monika letos predstavila na 43. festivalu Melodij morja in sonca. Avtorja te njene skladbe sta Kristijan Crnica - KikiFly, ki je napisal besedilo, in Žiga Jamnik, ki je ustvaril melodijo.

Pop s pridihom countryja

Pesem Nedelja je povsem drugačna od tistih, ki smo jih slišali doslej. Vnukinja Slavka Avsenika se je po uspešnih sodelovanjih z očetom Gregorjem, bratom Sašem in njegovim ansamblom zdaj podala v pop zvrst s pridihom countryja, za to glasbo jo je navdušil ravno Langus, s katerim sta posnela tri duete, pop glasba pa jo je navduševala vse od najstniških let, ko je bila njena vzornica ​Whitney Houston.

V popularni zvrsti smo lahko Moniko slišali na odru z Janom Plestenjakom, saj je v njegovi skupini, kot rečeno, spremljevalna pevka. Prav tako je spremljevalna pevka v skupini Gregorja Ravnika in že osmo leto tudi članica vokalnega orkestra Perpetuum Jazzile.

Monika se predstavlja v novem žanru s skladbo Nedelja. FOTO: Neo Visuals

A Monika ne nastopa le na odrih, temveč tudi v razredu. Je namreč razredničarka učencev 5. razreda v osnovni šoli v Lescah. In ravno zaradi tako polnega urnika se je hitro poistovetila z besedilom pesmi, ki ga je Vrčkovnikova napisala zase in pesem tudi posnela že leta 2009, a pod drugim naslovom, in sicer Sedmi dan. Zdaj je skladba dobila povsem novo preobleko in tudi nov naslov. Njena melodija je razigrana in prinaša globoko sporočilo, ki nas opominja na današnji hiter tempo življenja. Prav tak, razigran pa je tudi videospot, prežet z mladostno energijo. Monika v pesmi spodbuja vse, da ne pozabimo nase, temveč si vzamemo čas tudi za tiste drobne radosti, ki nas osrečujejo.