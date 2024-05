Balkan v šoku zaradi smrti brata podpredsednika vlade: Huligani so se ga lotili na otroškem igrišču zaradi - žoge!

Đorđe Mijatović (37), brat podpredsednika vlade Federacije BiH in ministra za razvoj in podjetništvo Vojina Mijatovića, je včeraj zvečer umrl v Beogradu, policija pa intenzivno dela na razjasnitvi vseh okoliščin primera.

Prepeljali so ga v Urgentni center v Beogradu, potem ko ga je žena našla na hodniku bloka, v katerem živijo. Pred tem se je Mijatović na igrišču na Voždovcu sprl z dvema huliganoma.

Beograjski mediji so o primeru obširno pisali, oglasil pa se je tudi notranji minister Ivica Dačić.

»Ugotavljajo se dejstva, kako je do smrti prišlo. Opraviti je treba obdukcijo. Sinoči, okoli 18. in 19. ure, je policija prejela prijavo, da je prišlo do pretepa, in odšla na lokacijo v občini Voždovac,« je dejal Dačić.

Takoj je poklicala 911

Kot je povedala žena umorjenega, je do spora prišlo po pritoževanju njunih otrok, da huligana otrokoma nočeta vrniti žoge. Đorđe Mijatović se je odpravil v park, ki se nahaja nedaleč od stavbe, v kateri je živel. Ker se je zadržal, ga je zaskrbljena žena šla iskat, a ga je našla na hodniku stavbe. Takoj je poklicala 911.

Po neuradnih informacijah je do spora prišlo zaradi žoge. Kot poroča Nova.rs, naj bi Mijatović po spopadu ženi povedal, da je zamahnil proti moškemu, izgubil ravnotežje, padel in z glavo udaril v beton. Po vrnitvi naj bi dobil epileptični napad, po katerem so ga prepeljali v bolnišnico, kjer je umrl.

»Oče je prišel ven, nastalo je nekaj vrveža, in ko je žena prišla ven, je ugotovila, da se je sprl z dvema mladima moškima. Prepeljali so ga v Urgentni center, kjer je umrl. Vzrok smrti se ugotavlja, je dejal Dačić.

Dačić navaja, da ne gre za umor, ampak da se ugotavlja, ali je moški umrl zaradi spopada.

»Zdravniki trdijo, da je imel moški tudi zdravstvene težave, epileptični napad ali morda srčni infarkt, kar je treba ugotoviti. Največji problem je, da ni kamer in prič, ki bi natančno ugotovile, kaj se je zgodilo,« je dejal Dačić.

Poudaril je, da policija išče dva moška, ​​ki sta sodelovala v spopadu.

Brat Vojin Mijatović se je na družbenih omrežjih poslovil od preminulega očeta.

»Potuj, brat moj, na lepši kraj. Mojega mlajšega brata so včeraj ubili v Beogradu. Vse, kar bi rekel zdaj, nima smisla, saj to, kar se je zgodilo, zagotovo nima smisla. In to je žal sestavni del igre, ki se ji reče življenje. Dobri moji, hvala vsem, ki se oglasite, pazite nase ljudi okoli sebe,« je zapisal, poroča Jutranji list.