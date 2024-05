Znano, kdaj bo Golobova vlada obravnavala prvi paket davčnih sprememb

Vlada bo v četrtek obravnavala paket davčnih sprememb, v katerega je po besedah finančnega ministra Klemna Boštjančiča vključila predvsem ukrepe za povečanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Uveljavljeni naj bi bili 1. januarja 2025, medtem pa na ministrstvu pripravljajo še nove predloge na davčnem področju.

Da je vlada v koalicijsko usklajevanje poslala izhodišča davčnih sprememb, usmerjenih tudi v zviševanje dodane vrednosti, je že v petek na srečanju z obrtniki in podjetniki povedal premier Robert Golob. Kot je dejal, so v okviru načrta za dvig produktivnosti oblikovali deset ukrepov. Med njimi je izpostavil povečanje konkurenčnosti države v globalni bitki za talente, spodbujanje zagonskih podjetij in nagrajevanje zaposlenih prek delnic oziroma deležev podjetij.

Gre za prvi paket sprememb, katerega najpomembnejši del se nanaša na naslavljanje konkurenčnosti našega gospodarstva, je povedal. »Srednje- in dolgoročno je ključno povečevanje dodane vrednosti, ker je to edini način, da bomo ustrezno naslovili vse izzive in pričakovanja prebivalcev naše države,« je dejal minister.

O podrobnostih ni želel govoriti, je pa dejal, da je optimističen tako glede sprejema prvega paketa davčnih sprememb kot dodatnih ukrepov, ki jih bodo na ministrstvu predstavili jeseni.