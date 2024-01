Razkrivamo, kdo je lepotica, ki jo objema Goran Dragić (FOTO)

Slovenski športniki, ki jim je uspelo čez lužo ne razkrivajo prav veliko podrobnosti o svojem življenju. Med temi, ki so zelo skrivnosti glede svoje zasebnosti, je tudi nedavno upokojeni košarkar Goran Dragić, ki je uspel leta 2021 pred radovednimi očmi javnosti skriti, zakaj je po osmih letih zakona prišlo do ločitve od Maje Kalamanda, s katero ima tudi dva otroka.

Razlogi za razhod še danes javnosti niso znani. Nekdanja zakonca umazanega perila namreč ne pereta v javnosti in to kljub temu, da je do danes zaokrožilo več govoric o tem, kdo od njiju naj bi se na novo zaljubil. A vse je ostalo le pri natolcevanjih, medtem ko oba svoje zasebno življenje skrbno varujeta pred novinarji in pogosto predrznimi paparaci. Kako zanesljive so govorice, dokazuje tudi dejstvo, da so mnogi tuji portali in mediji Majo Dragić zamenjali za eno od srbskih voditeljic, ki se je v javnosti morala braniti, da ni Dragićeva žena. Da ne omenimo, da so Dragićevo preselili v "Slovakio" namesto v Slovenijo ...

A zdaj je se je sprožil nov val ugibanj, in to zaradi fotografij, ki so nastale na zabavi ob upokojitvi Udonisa Haslema. Goran je na zabavo namreč prišel v družbi brhke svetlolaske, na eni izmed fotografij pa jo je celo objel.

Goran Dragić FOTO: Profimedia, Richard Alvarez

Kot nam je uspelo izbrskati gre za Greice Murphy, podjetnico in mamo dveh otrok. Njena družabna omrežja razkrivajo, da je bila rojena Braziliji, kjer je tudi odraščala in ustanovila podjetje Advanced Care Partners (ACP). V Ameriko se je preselila leta 2003. Njena spletna stran razkriva, da je prišla v deželo priložnosti s tremi kovčki in babičinim rožnim vencem. Prvo zaposlitev je našla na banki, čeprav ni govorila angleško.

»Nisem prišla, da bi doživela ameriške sanje ali da bi doživela karierni uspeh. Prišla sem, da bi naredila spremembo. Sledila sem življenjskemu klicu,« je zapisala na spletni strani in dodala, da je želela pozitivno vplivati na življenja drugih. V sedmih letih je postala direktorica na zdravstvenem področju nagrajenega podjetja.