Razkrit načrt, ki se ga bojijo na zahodu: »Ne bomo čakali. V tem primeru gremo nad Putina brez vas«

Baltski parlamentarci so ob robu konference o zunanji in varnostni politiki, ki je prejšnji teden potekala v prestolnici Estonije, predstavnike nemške vlade opozorili na posledice njihovega stališča do vojne v Ukrajini.

Zahodni voditelji se ne bi smeli bati soočenja z Rusijo, niti se ne bi smeli bati lastne moči.

Nemčija namreč ukrajinski vojski zavrača dobavo raket dolgega dosega Taurus, s katerimi bi lahko izvajali napade na rusko ozemlje daleč od meje, in ukrajinskim oboroženim silam prepoveduje napad na rusko ozemlje z zahodnim orožjem. Poleg tega pošiljanje nemških vojakov v vojno trenutno ne pride v poštev.

Medtem ko nemški kancler Olaf Scholz ves čas svari pred morebitno eskalacijo vojne in hvali nemško in ameriško zadržanost, se vzhodnoevropske članice Nata bojijo, da bi prav takšna politika lahko vodila v širitev vojne.

Poljska omejuje gibanje za ruske diplomate Poljska bo omejila gibanje ruskih diplomatov, je dejal poljski zunanji minister Radoslaw Sikorski, ki je potezo označil za odziv na vpletenost Moskve v hibridno vojno v EU. Poljska, ki je ena najpomembnejših vojaških podpornic Ukrajine v boju proti ruski agresiji, je od invazije v napetih odnosih z Rusijo.

Kot navaja Spiegel, predstavniki nekaterih držav v vzhodni Evropi trdijo, da če bo Rusom uspel strateški preboj v vzhodni Ukrajini, baltske države in Poljska ne bodo čakale, da se ruske sile namestijo na njihove meje, ampak bodo poslale vojake v Ukrajino in tako vključijo Nato v vojno z Rusijo. Scholz in ameriški predsednik Joe Biden se bojita prav takšnega scenarija.

Po drugi strani pa je estonska premierka Kaja Kallas zatrdila, da pošiljanje zahodnih vojaških strokovnjakov za urjenje ukrajinske vojske ne bi pomenilo tveganja, da bi Nato začel vojno proti Rusiji. Zahodni voditelji se, je pojasnila, ne bi smeli bati soočenja z Rusijo, niti se ne bi smeli bati lastne moči.