Tina Gaber razkrila dolgo varovano skrivnost: to bo po novem počela (VIDEO)

Estradnica Tina Gaber in predsednik vlade Robert Golob veljata za enega izmed najbolj izpostavljenih slovenskih parov. Premierja njegova partnerica ponosno spremlja na njegovih poslovnih poteh, prav zaradi natrpanega urnika potovanj pa je, kot pravi, minilo več časa, preden se je odločila za razkritje.

»Poletje ni samo čas vročine in dopustov, poletje je tudi čas za poglobljene pogovore, zato z velikim veseljem najavljam ponovno obuditev mojega podcasta oziroma 'talk showa', pogovorne oddaje, kakorkoli se že temu reče v teh časih. Kot sociologinja imam strast do brskanja po aktualnih tematikah, zato s ponosom napovedujem serijo zanimivih pogovorov. Gostila bom zanimive sogovornike z najrazličnejših področij in iz njih skušala izvleči čim več zanimivega (...)«

Partnerica predsednika vlade Tina Gaber napoveduje zabavno, poučno pa tudi vznemirljivo serijo pogovorov, prva oddaja bo v torek, 23. julija, ob 18. uri.

Pod objavo, ki jo je med drugim všečkal tudi Golob, so se zvrstili komentarji slovenskih vplivnic in tudi njene družine.

Oglasile so se Lea Filipovič aka Lepa Afna, Ajda Sitar, Iris Mulej, Katarina Benček, Jasna Vale, Stančka Šukalo, Urshula Gawish ... in vse so novi voditeljic čestitale in že komaj čakajo na premierni nastop.

Tina Gaber se je v vlogi voditeljice že mojstrila, in sicer v športnem resničnostnem šovu Exatlon na Planet TV.

