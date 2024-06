Tina Gaber ujeta na predčasnih volitvah, ne boste verjeli, kaj jo je zmotilo (FOTO)

Na Gospodarskem razstavišču smo včeraj ujeli partnerico premiera Roberta Goloba Tino Gaber. Nekaj pred 19. uro se je namreč odpravila na predčasno glasovanje pred evropskimi volitvam. Jo je pa zelo zmotilo, ker je bil vhod drugje kot sicer. Magistrica sociologije, spletna vplivnica, voditeljica in nekdanja lobistka je svojo izbiro sicer obelodanila na instagramu, koga je volila, pa najbrž ni treba posebej poudarjati.

Predčasno glasovanje pred evropskimi volitvami in referendumi

Volivci, ki se v nedeljo ne bodo mogli udeležiti volitev v Evropski parlament in treh posvetovalnih referendumov, so lahko svoj glas oddali predčasno. To so lahko storili od torka do četrtka na voliščih za predčasno glasovanje, ki bodo odprta med 7. in 19. uro.

Po državi je bilo odprtih 97 volišč za predčasno glasovanje, ki so jih v posameznem okraju določile okrajne volilne komisije. V Ljubljani je predčasno glasovanje za vseh 14 volilnih okrajev potekalo na Gospodarskem razstavišču.

V nedeljo bodo volivci na evropskih volitvah med 11 kandidatnimi listami izbirali devet poslancev iz Slovenije v Evropskem parlamentu. Hkrati bodo na treh posvetovalnih referendumih odgovarjali na štiri referendumska vprašanja: o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, o preferenčnem glasu na državnozborskih volitvah, o rabi konoplje v medicinske namene in o osebni rabi konoplje.