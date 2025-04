Zvezde instagrama: Domen Prevc (Suzy)

Šele ko se je občudovani brat Peter poslovil, je Domen razprl orlovska krila in poletel na vrh svetovne konkurence. Rekorder, prvak, spogledljivec in šarmer. Vse to je mogoče občudovati na njegovem profilu, kjer nas povabi na skok v Bohinjsko jezero, na trening piljenja tehnike, nam demonstrira, kako se kosati z manekeni, in pokaže svojo razposajeno plat. Rojen je za velike dosežke, in čeprav uživa slavo, ostaja skromen in ljubeč. Skratka, popoln slovenski zet.

OBJAVE: 221

SLEDILCI: 52.648

SLEDI: 1053

Prva objava novembra 2015 sovpada s prvo tekmo v svetovnem pokalu, na kateri je v ekipni konkurenci stopil na drugo stopničko.

Leta 2017 je prvič nastopil v Planici.

Če ne bi šlo s skoki, bi se znašel tudi kot strojevodja, le da bi vozil hitre vlake.

Nabiranje kondicije s fizičnim delom

Še tretji svetovni prvak v družini.

Eleganca se mu poda kot druga koža.

Domen ne pozna strahu pred višino.

Sproščanje z golfom

S prijateljem Anžetom sta magnet za dekleta.

Ko se mu življenje postavi na glavo, ohrani mirne živce.

Drzen v zraku in na vodi

Zna uživati v majhnih radostih.