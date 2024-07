Saj ni res, pa je: na vrhu Nata Tino Gaber zamenjali za Golobovo bivšo ženo (FOTO)

V ameriški prestolnici se je v torek uradno začel vrh zveze Nato, ki so ga voditelji 32 držav članic začeli s proslavo ob 75. obletnici zavezništva. Vrh je v dvorani Andrew Mellon, kjer je 12 ustanovnih članic 4. aprila 1949 podpisalo severnoatlantsko pogodbo, slovesno odprl ameriški predsednik Joe Biden.

Opis agencije AFP pod fotografijo Goloba in Gabrove. FOTO: Sn

Voditelji so na slovesnost prišli v spremstvu svojih partneric in partnerjev. Roberta Goloba je na tem dogodku spremljala Tina Gaber, ki je žarela v beli obleki. A glej ga zlomka, Tine Gaber očitno fotografi tujih tiskovnih agencij niso prepoznali, saj so ob fotografije, ki so jih posneli ob njunem prihodu v opise pod fotografijami zapisali, da je na fotografijah »njegova žena Jana Nemec Golob«.

Vzrok za zmedo verjetno tiči v zapisu na Wikipediji, kjer je še vedno navedeno, da je premierjeva soproga Jana Nemec Golob, čeprav sta ločena že kar nekaj časa.

Robert Golob in TIna Gaber ob prihodu na dogodek FOTO: Brendan Smialowski Afp

Robert Golob in Tina Gaber. FOTO: Brendan Smialowski Afp