Stojan Auer spet na TV: »Mislim, da bo sedaj po zelooo dolgem času imela nacionalka veliko gledanost«

Zagotovo niste pozabili legendarnega uvoda »nemir noči vodi nas spet v nove dni, ko se prižgejo vse luči in spet odprte so poti« mariborskega voditelja Stojana Auerja v oddaji Poglej in zadeni, ki se je med letoma 1991 in 1996 predvajala na drugem programu TV Slovenija.

Sedaj se vrača z oddajo, ki je pred 30 leti polnila dvorane in poskrbela, da so ljudje lahko v Sloveniji videli zvezde svetovnega kova in ki je pred ekrane prikovala rekordno število gledalcev.

Voditelj Stojan Auer se je vrnil v čas devetdesetih. FOTO: Sandi Fiser

Na družbenih omrežjih smo zasledili objavo, ki je navdušila Auerjeve sledilce. Z vodstvom RTV SLO je namreč dosegel dogovor, da bo prav posebna oddaja, imenovana Reunion Poglej in zadeni, premierno predvajala na malih ekranih konec decembra.

»Oddaja Poglej in zadeni gre na nacionalko!

Sporočam, da smo z vodstvom RTV SLO dosegli dogovor, da bo oddaja Reunion Poglej in zadeni premierno na sporedu v petek, 29. decembra 2023, ob 20.00 uri na TV SLO 1. Ponovitve bodo v času Novoletnih praznikov.

Dokumentarec z vsemi originalnimi posnetki iz nekdanjih oddaj pa bo na sporedu teden dni kasneje, v petek, 5. januarja 2024, prav tako ob 20.00 uri na TV SLO 1. Hvala vodstvu RTV in vnaprej Hvala vsem, ki boste po toliko letih znova z nami pred malimi ekrani!«

Pod objavo so se usuli komentarji sledilcev, objavljamo le nekaj izmed njih.

»Končno nekaj spodbudnega in veselega, to potrebujemo. Bravo, Stojan in RTV1.«, »To je to, bomo vsaj nekaj lepega bomo videli in se spominjali tistih lepih, starih časov!«, »Bravo Stojan, ko bi bilo še veliko takšnih oddaj.«, »Bravo Stojan Auer in ekipa. Mislim pa, da bo sedaj po zelooo dolgem času imela nacionalka veliko gledanost. V petek 29. bodo ulice samevale. Saj veš, zakaj.«, »Idealna priložnost, da se oddaja vrne nazaj na male zaslone, kajti oddaja V petek zvečer se bo konec leta zaključila!«, »Bravo, dragi Stojan, končno nekaj lepega in profesionalnega, tako kot znaš samo TI. Dati ljudem veselje v srce. Hvala, hvala.«

Preberite še: