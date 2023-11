Poglej in zadeni po 30 letih znova na odru: Ko je napovedal vrnitev, Auerja niso jemali resno (FOTO)

Se še spomnite legendarnega uvoda »nemir noči vodi nas spet v nove dni, ko se prižgejo vse luči in spet odprte so poti« mariborskega voditelja Stojana Auerja? Razvedrilna oddaja, ki je polnila dvorane in nas prikovala pred televizijske zaslone v zlatih devetdesetih, je, vsaj za en večer, doživela vrnitev v vsem svojem blišču in slavi. Auerja niso vsi jemali resno, ko je napovedal vrnitev, zdelo se je nemogoče, a vendarle se je v Festivalni dvorani Lent zgodil večer, ki je obiskovalce vrnil v čas, ko se je družina zbrala pred malimi ekrani najbolj gledane razvedrilne oddaje v zgodovini Slovenije.

Eksotični Lou Bega je obudil devetdeseta s skladbo Mambo No. 5.

Poglej in zadeni se je med letoma 1991 in 1996 predvajala na drugem programu TV Slovenija. Njen ustvarjalec in voditelj je k nam pripeljal tudi številne svetovne zvezdnike, kot so Justin Timberlake, Backstreet Boys, The Kelly Family in La Toya Jackson. Tudi tokrat je bila oddaja zvezdniško obarvana, med drugim so na prizorišču odmevale uspešnice, kot so Ti si bomba energičnih Power Dancers, Ljubav za sve Sandija Cenova, pa Mambo No. 5 Louja Bege, za šov pa so seveda poskrbeli še Jan Plestenjak, Severina, Dominik Kozarič, skupina Victory in Alfi Nipič. Kdor je manjkal, je gledalce pozdravil z ekranov, med drugim DJ Bobo, ki je bil večkrat gost v oddaji. Auerju je tudi uspelo na kup zbrati originalno ekipo, ki je ustvarjala oddajo, od režiserja do maskerk.

Prav tako zvezda mnogih Auerjevih oddaj – Jan Plestenjak!