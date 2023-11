Stojana Auerja ujeli na laži, ko se je pogovarjal z voditeljico na javni televiziji (VIDEO)

Pisali smo, da se nekdanji legendarni voditelj Stojan Auer, ki je pred tridesetimi leti vodil oddajo Poglej in zadeni, čez nekaj dni vrača v soj žarometov z organizacijo dogodka, na katerem bo združil glasbo in izvajalce, ki so sodelovali v nekdanji kultni oddaji. Auer je v nedeljo nastopil na TV Slovenija v oddaji Nedeljsko popoldne in med drugim spregovoril o svoji slavi.

Voditeljici Bernardi Žarn je dejal, da je bil pri 16 letih eden najboljših didžejev v nekdanji Jugoslaviji. »Lahko se pohvalim, da sem imel 80 študentov, ki so hodili k meni na tečaje, med drugim tudi DJ Umek,« je navedel.

V televizijskem studiu so mu za uspeh čestitali, a kot se je izkazalo, je bila v njegovi izjavi laž.

Oglasi se je namreč DJ Umek in Auerjeve besede označil za neresnične. »Stojan, ti ga pa pihneš. Stojana sem sicer spoznal in je fejst dec. Če ga ne bi poznal, bi si mislil, da laže kot pes. Ampak on je fajn, se je hotel samo malo pohvaliti. Ko je nosil to titulo, da je najboljši v nekdanji Jugoslaviji, sem bil jaz star štiri leta in tudi nikoli nisem hodil na noben tečaj,« je bil jasen Umek.

