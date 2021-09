Stojan Auer: nastop Michaela Jacksona v Sloveniji prepovedala RTV

Stojan Auer je bil med leti 1992 in 1997 kralj slovenske televizije z oddajo Poglej in zadeni. V Slovenijo je pripeljal zvezde kot so Backstreet boys, Nsync, Kelly Family, DJ Bobo ...







Zdaj pa je Auer za Radio 1 razkril, da je bilo že dogovorjeno, da v Slovenijo pride pokojni kralj popa Michael Jackson, ki bi nastopil na dobrodelnem koncertu za pediatrično kliniko.

Za RTV Slovenija je bil kralj popa pedofil

Kot je za radio povedal nekdanji televizijski voditelj, je bil Jackson na turneji z D.J.Bobom, ki je bil večkrat gost Auerja. In ob tem je kralj popa potrdil, da bi nastopil na koncertu za otroke.



A vmešala se je RTV Slovenija, in kot je razložil Auer, na nacionalki niso dovolili takšnega nastopa, ker so menili, da je Michael Jackson pedofil. Bi pa, tako Auer, Jackson prišel s svojim letalom in stroške kril sam.



»Mene je bilo takrat sram,« je dodal Auer in tako zaključil svoje sodelovanje z RTV Slovenija.



