Ne boste verjeli, kaj drži Tanja Žagar v rokah (FOTO)

Visoka nosečabo v kratkem v rokah držala svojega drugorojenca, a še pred tem se je odločila, da bo postorila nekaj opravil tudi v okolici hiše na morju, kjer bo z družino preživela poletje. Poleg petja, vrtičkarstva in peke peciv obvlada Tanja tudi montažerska dela. Tako je na instagramu objavila fotografijo, na kateri se je lotila sestavljanja mize.»Šraufam, privijam, postavljam, uživam! Samo še malo in bomo lahko prvič jedli sadno kupo na naši morski terasi,« je zapisala (nelektorirano) ob fotografiji z orodjem v rokah in mnogim dala vedeti, da ima v svojem življenju veliko hobijev, ki se jih loteva z enako strastjo. Izraz 'carica', ki ga Tanja rada uporabi ob svojem imenu, jo tako kar primeren zanjo.