Tanja Žagar prestrašila oboževalce (FOTO)

Ena najbolj poskočnih in priljubljenih slovenskih pevkje očitno v nizkem startu in tik pred rojstvom drugega otroka. Malibo, sodeč po velikosti njenega trebuščka, očitno kmalu postal veliki bratec. No, številni njeni oboževalci so bili prepričani, da je Tanja že rodila in da je vse skupaj spretno skrila, saj se kar nekaj dni ni javila na družabnih omrežjih. Nestrpno so čakali njeno novo objavo in jo v teh dneh tudi dočakali.Tanja je svojim sledilcem razkrila, da ji v teh dneh najbolj teknejo slastne in osvežilne sadne solate. Zjutraj pa si namesto kave privošči čaj. Za šalo je dodala, da ima tako prožne pajkice, da je v njih prostora še za dva meseca nosečnosti.