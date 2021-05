Vrtnarica Tanja Žagar: Solatka že raste

Ko bodo jagode rdeče, pride dojenček.

Nosečaje zagovornica doma pridelane hrane, zato ne preseneča, da izkoristi vsak košček zemlje za ekološke vrtnine. Sezona vrtičkanja se je odprla in pevka si je v prostornem ljubljanskem stanovanju postavila balonska korita, namenjena svojemu zelenemu hobiju. Istočasno, ko raste otročiček v njenem trebuščku, rastejo tudi solatka in druge zelenjavne dobrote na njenem vrtičku.»Še malo, pa bomo nared, da požanjemo, kar smo posadili,« nam je namignila priljubljena zvezdnica, ki bo v poletnih dneh že drugič rodila. Dobesedno žari od pričakovanj in dobrega počutja, pri tem pa ji ni nosečniški trebušček prav nič v napoto.Sinčekga ljubkuje in neučakano sprašuje, kdaj bo končno postal bratec. Ko bodo jagode rdeče, mu odvrne ljubeča mamica.